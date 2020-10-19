Диана Гранцева: ключевая проблема для Киева – отсутствие четкой стратегии и системного подхода к решению поставленных задач

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Диана Гранцева: ключевая проблема для Киева – отсутствие четкой стратегии и системного подхода к решению поставленных задач

Кандидат в мэры Киева Диана Гранцева — основательница проекта Грани Гранцевой и глава Национальной Украинской Ассоциации Жилья, которая занимается вопросами ЖКХ в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказала, почему она решила идти в мэры, поделилась своим видением, какой должна быть столица Украины, раскрыла, кто финансирует ее избирательную компанию, а также назвала основные приоритетные направления своей предвыборной программы.

Расскажите о себе, с чем связана ваша деятельность, чем вы занимаетесь?

– Я – Глава Национальной Украинской Ассоциации Жилья, с 2015 года занимаюсь развитием сектора ЖКХ. Сначала как предприниматель и основатель управляющей компании "Затишна Оселя", а в последствии, когда пришло понимание, что для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы добиться качественных изменений в этом сегменте нам необходимо объединяться – мы с партнерами создали Ассоциацию.

На сегодняшний день работа Ассоциации сосредоточена на трех основных направлениях:

  • B2G Business to Government. В рамках этого направления Ассоциация инициирует диалог между бизнесом и органами государственной власти с целью защиты прав и представления интересов участников Ассоциации на общенациональном уровне.

  • B2B Business to Business. Создаем условия и бизнес среду для партнерства и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышения эффективности работы жилищно-коммунальных хозяйств в Украине.

  • B2E Business to Environment. Выступаем за внедрение инновационных и энергоэффективных технологий в жилищном фонде Украины. Реализовываем на практике Цели Устойчивого Развития ООН 2030, включая принципы рационального использования природных ресурсов в жилищном секторе, европейские практики энергосбережения и сознательного поведения с бытовыми отходами.

До того, как связать свою профессиональную деятельность с сегментом ЖКХ я работала консультантом по внедрению систем управления бизнесом в крупных компаниях в таких секторах экономики как финансы, производство, HoReCa. Ранее была топ-менеджером крупнейшего системного банка Украины, который в ходил в пятерку лучших.

Диана Гранцева – Глава Национальной Украинской Ассоциации Жилья

Почему решили идти в мэры Киева?

Я приехала в Киев в далеком 1998 году совсем юной девушкой, молодым дипломированным специалистом из небольшого южного городка и влюбилась в Киев с первого взгляда. Меня поразило его величие, красота, его вековая история, и при этом какая-то теплота, мягкость и хрупкость.

За свою жизнь я побывала почти во всех крупнейших городах мира, видела и невероятные небоскребы, и чудеса архитектурной мысли, и исторические достопримечательности, которые стали символами эпох. Но каждый раз я возвращалась обратно и мечтала, чтобы однажды и мой любимый город занял достойное место в рейтингах мировых столиц, чтобы приезжая в любую точку мира – мы могли с гордостью на вопрос "Where are you from?" ответить: Я – КИЕВЛЯНИН/ КИЕВЛЯНКА!

Однако, годы шли, а ничего особо не менялось. Один мэр сменял другого, одна политическая сила приходила на смену другой, но ни Киеву это не принесло особой пользы, ни киевлянам не стало жить лучше и комфортнее. Вне зависимости от того, кем были предыдущие мэры – спортсменами, политиками, банкирами – все они совершали одну и ту же ошибку: пытались управлять городом бессистемно. Они латали дыры, как трубы, которые рвутся то тут, то там. Так можно "управлять" до бесконечности, да только Киев так и останется на уровне столиц отсталых африканских республик. Начать же нужно с построения системы управления городом, выработать концепцию развития Киева "город для жителей".

Все наши проблемы, будь то ЖКХ, или инфраструктура – они не локальны. Просто у наших управленцев отсутствовало видение того, каким должен быть наш Киев. Вопрос же точно не в финансировании. Бюджет Киева – почти 3 миллиарда долларов. Вдумайтесь в эту цифру, а потом посмотрите на наши трубы, отсутствие парковок, грязные подъезды и переходы. Как человек с многолетним опытом управления системами, я знаю с чего начать и как достичь результата, и поэтому посчитала нужным об этом заявить.

В этом году в моей жизни произошел переворотный момент, который изменил все моё мировоззрение – моя старшая дочь окончила школу и решила уехать учиться не просто в другой город, а в другую страну. Она не увидела для себя никаких перспектив, чтобы остаться здесь, в Киеве, получить образование и строить свою дальнейшую жизнь дома. Для меня это было сигналом: хватит оставаться в стороне и ждать, что придёт "некий мифический хороший дядя" и изменит ситуацию в моем любимом городе к лучшему. Есть такой дзенский коан "Если ты ничего не можешь сделать – что ты можешь?" Понимаете? Так я решила, что не могу больше, не имею такой привилегии – оставаться в стороне. Поняла, что мой не просто гражданский, а материнский долг – добиться такого скачка в развитии Киева, чтобы через пять лет учебы моей дочери и как раз пять лет моей потенциальной работы на должности мэра – она и сотни других мальчиков и девочек, молодых киевлян и киевлянок, захотели вернуться, остаться жить и работать в Киеве и сказали: "А в Києві – краще!"

"В этом году в моей жизни произошел переворотный момент, который изменил все моё мировоззрение"

Вы идете в мэры не от партии, а как самовыдвиженка, почему?

– Я считаю, что мэр – это в первую очередь управленец, а не политик. Идти от какой-либо политической силы – значит быть носителем идей данной партии. Я же считаю, что мэр – это в первую очередь менеджер, задача которого не политика, а конкретика. В целом мне бы хотелось демистифицировать власть и работу мэра и показать, что это такая же работа, как и любая другая. Работа, для выполнения которой кандидат должен обладать необходимым опытом, знаниями и компетенциями. И наличие партии или отсутствие партии, так же, как и популярность в других сферах тут точно не должны быть важными факторами. Гораздо важнее какие у кандидата компетенции и опыт и сможет ли он/она справиться с теми вызовами, которые сейчас стоят перед Киевом: мы входим в топ 15 городов мира с самыми большими пробками, занимаем последние строчки в рейтингах городов мира по качеству жизни, по безопасности, при этом по дороговизне стоим в одном ряду с такими городами, как Ганновер, в котором уровень доходов в разы выше.

Кто вас финансирует?

– У меня нет спонсоров – и это моя позиция, поскольку если кто-то вкладывает деньги в избирательную кампанию – эти деньги нужно потом отдавать, а моя задача – работать на благо города и киевлян. Все расходы – это мои личные сбережения.

"У меня нет спонсоров – и это моя позиция"

Какие проблемы считаете приоритетными для Киева и какие пути решения?

– Ключевая проблема для Киева – отсутствие четкой стратегии куда и как мы идем. Отсутствие системного подхода, который должен выражаться в четких, измеримых целях со сроками и ответственными за их выполнение. У нас глобально в государственном управлении не хватает профессиональных топ-менеджеров с сильными компетенциями по постановке целей и их реализации. Как в выражении, что у корабля, команда которого не знает куда плыть, не бывает попутного ветра. Так и у нас из-за того, что нет четкой и понятной стратегии и целей – куда мы идем и к чему стремимся, нет ее не только у команды, но даже и у "капитанов" – мы вечно приплываем не туда.

И здесь не нужно изобретать велосипед: весь мир оценивает качество жизни в городах по пяти основным критериям: безопасность, экология, инфраструктура, образование и медицина. И есть три независимых рейтинга, которые оценивают эти показатели (Economist, Mercer, Monocle). Сейчас Киев в этих рейтингах занимает 117 из 140 городов или 176 из 200. По качеству жизни на уровне Нью Дели, который страдает от нехватки воды, антисанитарии и загрязненного воздуха. При этом по дороговизне – на одном уровне с Ганновером, а по уровню счастья – 142 место из 186 городов между городами в Лаосе и Камеруне.

Поэтому основная задача – добиться качественных улучшений в этих сферах и таким образом вывести Киев в 50 лучших городов мира – вот основная цель мэра на следующие пять лет. И выполнение этой задачи покажет нам, что мы выбрали честного и профессионального управленца.

"Вывести Киев в 50 лучших городов мира – вот основная цель мэра на следующие пять лет"

Расскажите о своей программе

– Моя программа базируется как раз на этих 5 критериях, по которым весь мир оценивает качество жизни в городах.

Безопасность в Киеве.

Можем ли мы спокойно гулять по городу, продумана ли транспортная инфраструктура таким образом, чтобы добиться нулевой смертности на дорогах и доверяем ли мы городской полиции?

Основные задачи в моей программе, направленны на повышение уровня безопасности в Киеве:

  • внедрение интеллектуальных систем безопасности

  • освещение темных переулков

  • повышение доверия к полиции и формирование культуры взаимодействия жителей столицы и правоохранителей

Экология Киева.

В современном мире города – основной источник "шрамов", которые мы наносим окружающей среде. Города уже ответственны за 70 процентов выбросов углекислого газа. Загрязнение воздуха, которым мы дышим, вода, которую пьем, почва – которая поставляет нам еду – все это приводит к росту различных заболеваний; снижению качества и продолжительности нашей жизни. Одной из Целей Устойчивого Развития ООН 2030 – является устойчивое развитие городов – суть такого подхода в том, что мы живем и развиваемся так, чтобы ресурсов планеты хватило не только нам, но и будущим поколениям. Для этого, в основу всех процессов должен быть положен принцип циркулярной экономики.

  • Жесткий контроль за вредными выбросами предприятий, находящихся в черте города.

  • Внедрение экологического паспорта для всех строительных и инфраструктурных проектов.

  • Киев страдает от горений сухостоя в окрестностях города. Совместные программы в рамках Киевской агломерации, например, открытие ферм по производству биоудобрений на базе сухостоя – существенно минимизируют данный фактор загрязнения воздуха.

  • Комплексная модернизация систем водоснабжения и водоотвода. Системы транспортировки воды (магистральные водоводы, уличные, квартальные и дворовые) технически сильно устарели и имеют высокую аварийность, что приводит к чрезвычайно высокому уровню потерь питьевой воды, в среднем до 15%, а в жилищно-коммунальном секторе до 60%, а также к ее низкому качеству.

  • Внедрение городских программ по рациональному использованию водных ресурсов в быту (Украина уже получила статус маловодной страны).

  • Разработка и внедрение программ по развитию "зеленой" энергетики, установление солнечных панелей и систем сбора дождевой воды на муниципальных зданиях.

  • Внедрение социальных проектов по повышению уровня осведомленности киевлян о принципах устойчивого развития

  • Разработка и внедрение программ, направленных на уменьшение пищевых отходов (треть всей производимой в мире еды не достигает желудка человека, а ведь на ее производство было потрачено много природных ресурсов).

Инфраструктура Киева

Почему течет рыжая вода в кранах, и что с этим можно сделать?

Почему в Америке дороги служат 25 лет, а у нас 3 года?

Почему Киев в Топ-15 городов мира с самыми большими пробками?

Как шумовое загрязнение влияет на депрессию и суицид?

  • Обновление жилищного фонда и модернизация инженерных междомовых сетей. Верховная Рада рассматривает законопроект, разработанный Министерством Регионального развития по модернизации аварийного и ветхого жилья. Закон задает рамки и дает очень много полномочий на уровень местных муниципалитетов. Таким образом, Киев может провести замену старых и аварийных домов на новостройки, и вот здесь важно, чтобы при строительстве новых домов модернизировалась инженерно-транспортная инфраструктура (трубы, теплосети, дороги во дворах), а также учитывались социально-инфраструктурные потребности жителей домов и микрорайонов: строились детские садики, школы, создавались общественные пространства, парковки. Обязательным пунктом должно быть выделение части квартир в таких домах для молодых семей. Возложить эти задачи на застройщиков, сделать эти задачи обязательным условием для победы на тендерах по модернизации старого жилого фонда.

  • Развитие транспортной инфраструктуры, модернизация общественного транспорта, борьба с заторами на дорогах. Организация мобильных бригад по быстрому устранению аварий и заторов.

  • Разработка мобильного приложения, которое позволит любому киевлянину сфотографировать мусор, затор или любую проблему и отправить ее в соответствующую городскую службу. В течении 24 часов – получить ответ об устранении проблемы. Разработать в рамках системы – систему стимулов и поощрений сотрудничества горожан и муниципальной власти.

Образование Киева (садики, школы, вузы)

Как дать детям профессии будущего?

Как начать зарабатывать сразу после вуза?

Как выбрать свою профессию?

Почему учитель – не уважаемая профессия?

Почему в Киеве 80% детей подвергаются булингу?

  • Открытие необходимого для города количества садиков и школ

  • Модернизация и техническое оснащение учебных заведений

  • Повышение уважения к профессии учитель.

  • Выявление и развитие талантов: олимпиады, программы по обмену опытом и лучшими практиками с мировыми школами.

  • Развитие направления – обучение взрослых – компенсация до 70% затрат на обучение и переквалификацию.

  • Развитие систем мониторинга и анализа качества образования в Киеве

  • Программы защиты детей от школьного буллинга. По данным UNICEF в Украине до 80% детей становятся жертвами школьной травли. Необходима разработка системы мониторинга и противодействия детской агрессии в учебных заведениях Киева.

Здравоохранение в Киеве

За что платить врачам: за лечение или предотвращение болезни?

Какая цена человеческой жизни в Киеве?

Система здравоохранения Киева должна действовать на основе четких критериев, разработанных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В частности, эти критерии предусматривают:

  • Повышение показателей охвата населения услугами медицины.

  • Снижение уровня заболеваемости и смертности.

  • Увеличение общих расходов на здравоохранение на душу населения и как процент от общих расходов городского бюджета.

  • Создание трудовых ресурсов здравоохранения и инфраструктуры (обеспечение медучреждений необходимым оборудованием и лекарствами)

  • Программы сотрудничества города и бизнеса по улучшению состояния киевских больниц и поликлиник

Молодежь Киева! Киев для молодежи!

Как оставить молодежь в Киеве?

Почему в Киеве нет работы для молодежи?

Как сделать доступное жилье для молодежи?

Создание рабочих мест для молодёжи

Взаимодействие с бизнесом с целью привлечения и трудоустройства молодых специалистов на предприятия Киева

Стимулирование молодых предпринимателей к созданию новых предприятий и рабочих мест – через налоговые льготы для предпринимателей, которым меньше 30 лет.

Строительство социального жилья для молодых семей.

"Моя программа базируется на 5 критериях, по которым весь мир оценивает качество жизни в городах"

Какой город из тех, что вы посетили, произвел на вас самое большое впечатление и почему?

– Пожалуй, больше всего меня впечатлил Ванкувер – город, который стабильно входит в тройку лучших городов мира по качеству жизни. В IT-индустрии есть такое понятие "user friendly", то есть удобный для пользователя. Про Ванкувер можно было бы сказать "people friendly" – удобный для людей. Про этот город говорят, что если хочешь увидеть мир в одном месте – это Ванкувер. Фишка города – природа рядом: великолепные природные парки и привычка жителей к таким "соседям" как койоты. Одна из лучших в мире систем городского транспорта, причем, к примеру, когда стоял вопрос о том, чтобы расширить городские дороги и провести в центре города хайвей – власти города провели референдум, где жители высказались против. Сейчас внутри города машина просто не нужна – удобный городской транспорт, наземное метро и лучшая в мире инфраструктура для велотранспорта: в некоторых местах дороги для велосипедистов шире, чем для авто. Мотивирующие надписи на городском транспорте из серии: "Автобус – это лимузин, полный друзей, с которыми ты еще не познакомился". И атмосфера города, в котором люди счастливы.

Я уверена, что за пять лет работы на должности мэра можно добиться того, чтобы и наш Киев стал не только привлекательным городом для туризма, но и городом для счастливой жизни, городом для людей, в котором удобно жить и растить детей. Я горжусь, что я киевлянка и уверена, что Киев займет достойное место среди мировых столиц!

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