Депутатское объединение "Новый Киев": Ткаченко рассказал подробности

Депутат парламентской франции "Слуга народа" Александр Ткаченко заявил о создании межфракционного объединения "Новый Киев". Депутаты Киевсовета уже анонсировали свое объединение в депутатскую группу для "выведения города из кризиса". По их убеждению, группа станет "реальной оппозицией к все еще действующей власти в городе".

О возможном назначении Ткаченка на пост главы КГГА и о создании объединения "Новый Киев" читайте в интервью.

- Депутаты Киевсовета создали депутатскую группу "Новый Киев", которая фактически становится оппозиционной по отношению к Виталию Кличко. По каким принципам они объединялись? Только из чувства протеста?

- Я рад тому, что в Киевсовете создалась новая группа. Мне кажется, это первый признак того, что все подковерные игры и все закулисные договоренности будут вынесены в нормальную публичную политическую дискуссию. Надеюсь, что это станет поводом для создания нового здорового большинства в Киевсовете, которое будет работать в интересах киевлян, а не в интересах Кличко и его “друзей”.

Мы все являемся свидетелями разграбления бюджета Киева, столичной земли и многочисленных коррупционных схем. И с этим мириться нельзя. Миллиарды выводятся из бюджета распоряжениями городского головы в пользу особо приближенных застройщиков. При этом все обещания нынешнего руководства города остаются лишь на бумаге. Понятно, что это не может продолжаться из года в год.

Под занавес своей каденции Кличко и его окружение уже вообще перестали заниматься Киевом, что еще более усилило управленческий кризис. Столице необходимо обновление власти – это реальный факт. Киевляне устали от разгромленной инфраструктуры, коррупции и всего, что мы сейчас наблюдаем. Они действительно хотят перемен к лучшему.

Александр Ткаченко

- Вы также анонсировали создание в Верховной Раде межфракционного объединения с аналогичным названием. Есть ли необходимость такого объединения в парламенте?

- Новая депутатская группа в Киевсовете стала для нас поводом для создания в Верховном Совете межфракционной группы “Новый Киев”. В координации с коллегами из городского совета, мы будем работать для того, чтобы наконец сменить элиты в Киеве и начать планомерную работу по оздоровлению ситуации в городе. Именно для этого был принят в первом чтении “Закон о столице”. Сейчас мы проводим публичные обсуждения в городе и вместе с депутатами Киевсовета надеемся привести ситуацию к тому, что система управления городом в формате Порошенко-Кличко уйдет в прошлое.

Результаты парламентских выборов в столице, на которых во всех мажоритарных столичных округах победу одержали кандидаты от "Слуги народа", также показали заявку от самих киевлян на обновление власти в Киеве и стали показателем уровня недоверия самому Кличко.

Ситуацию видят и в Кабмине. По его инициативе начаты проверки деятельности КМДА, которые уже вскрывают огромные злоупотребления. И их уже не удастся скрыть и "порешать". Мы будем следить за этим. Под "мы" я подразумеваю не только парламентариев от "Слуги народа", но и тех неравнодушных к судьбе столицы депутатов из других фракций, которые войдут в это объединение.

- Уже появлялась информация о Вашем возможном назначении на должность главы Киевской городской государственной администрации после разделения полномочий с городским головой. Почему нет дальнейших движений со стороны президента?

- Назначение любых глав администраций – это прерогатива президента. Кого и когда назначать – решает только он лично. И любое решение мы будем поддерживать. Главное, чтобы новый человек был максимально эффективным на этом посту и оперативно разбирался с наболевшими столичными проблемами. Мы со своей стороны, тоже делаем для этого все возможное в рамках тех полномочий, которые есть. Сейчас важно консолидировать силы и сосредоточится на работе на благо граждан, которые нас поддержали и избрали. И это касается не только столицы, но и всей страны в целом.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Ткаченко представил проект наземного метро на Троещину. По его словам, оно будет состоять из 25 остановок, и его реально открыть до конца 2020 года.

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