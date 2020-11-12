Члены киевской ячейки партии "Наш край" провели акцию "Стоп лжи" под ЦИК

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Политика
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Наш край

Киевская областная организация партии "Наш край" вышла на протестную акцию "Стоп лжи" под стены ЦИК из-за массовых фальсификаций на местных выборах.

Фальсификации при подсчете голосов были зафиксированы по меньшей мере в трех районах: Фастовском, Богуславском, Васильковском. Об этом сообщает политическая сила на странице в Facebook.

Соучредитель партии Сергей Шахов убежден, что Богуславская, Васильковская и Фастовская городские ТИК сфальсифицировали результаты выборов, чтобы представители этой политсилы не попавли в областной совет, а Киевская областная ТИК, со своей стороны, не увидела таких злоупотреблений и проигнорировала разногласия количества голосов в протоколах.

Как отметил глава Киевской областной организации партии "Наш край" Анатолий Присяжнюк, на основании протоколов УИК с мокрыми печатями о подсчете голосов избирателей "Наш край" на выборах в Киевский областной совет преодолевает 5% -барьер.

По мнению партийцев, они стали жертвами "дерибана" и "договорняков", к которым причастны другие политические силы. Поэтому "Наш край" уже обратился в суд с иском о нарушении избирательного законодательства.

В частности, активная группа партии "Наш край" передала обращение в ЦИК, правоохранительных органов и народных депутатов о создании комиссии по расследованию фальсификаций, которые произошли после выборов 25 октября.

Напомним, что накануне партия призвала все политические силы, которые "стали жертвами дерибана, договорняков, преступной фальсификации результатов выборов в Киевской области", приобщаться к акциям протеста.

Киевская ячейка партии "Наш край" провела акцию "Стоп лжи" под ЦИК
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