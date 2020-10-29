Больной коронавирусом Тищенко дал брифинг по результатам выборов в Киеве

Глава киевской ячейки партии "Слуга народа", народный депутат Николай Тищенко впервые публично выступил по итогам местных выборов.

Брифинг транслировался на странице СН в Facebook. При этом Тищенко, который еще лечится от коронавируса, находился без маски (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Он заявил о массовой скупке голосов и фальсификации, из-за чего "слуги" показали посредственный результат в Киеве.

"До сих пор наши юристы работают в судах", – подчеркнул нардеп.

При этом Тищенко назвал выборы в столице особенными, поскольку власть не использовала черные технологии.

Теперь его команда будет контролировать работу Киевсовета и КГГА, при этом готова сотрудничать с мэром Виталием Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября нардеп Николай Тищенко сказал, что заразился коронавирусом.

29 октября он заявил, что лечится от COVID-19, принимая магний, цинк, эхинацею и витамин С.