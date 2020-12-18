Арахамию засекли в ресторане со скандальным нардепом. Фото

Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамия засекли в киевском ресторане "Ишак" в компании с нардепом Романом Иванисовым, исключенным из фракции из-за судимости за изнасилованием.

Об этом пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники. Также издание опубликовало снимок из ресторана. При этом дата встречи не уточняется (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Собеседник также уточнил, что обсуждали Иванисов и Арахамия: "Ели шашлык и пиде (турецкое блюдо) из телятины, обсуждали возможные перевыборы в Раду, слабые позиции фракции и перспективы".

Издание также напомнило, как в феврале Арахамия заверял, что не общается с Иванисовым, потому что тот его обманул по поводу судимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иванисов был избран народным депутатом от Ривненской области на выборах в парламент в 2019 году. После этого всплыла информация о том, что народный избранник ранее отбывал наказание за изнасилование. В результате его исключили из фракции "Слуга народа", однако мандат он не сложил.

Позднее были опубликованы документы – приговор суда, которым его признали виновным в групповом изнасиловании, а также указ второго президента Леонида Кучмы о помиловании парламентария. Жертва изнасилования рассказала, что над ней надругалась группа из четырех парней, затащив в машину.