"Аномальные участки!" Аваков рассказал о фальсификациях на Киевщине

Во время голосования первого тура выборов президента на некоторых избирательных участках могли произойти фальсификации, которые уже расследует полиция.

Об этом в эфире телеканала "1+1" заявил глава МВД Арсен Аваков, отметив, что аномальные участки встречались и на Донбассе, и на Львовщине, а также в Киевской области, где были зафиксированы случаи, когда бюллетени кидались пачками, или выдавались без подписи. Кроме этого, было много случаев подкупа избирателей, передает "Интерфакс-Украина".

Аваков подчеркнул, что в рамках расследования уголовного дела о подкупе избирателей по программе "Турбота" в Василькове Киевской области 4 апреля допросили руководителей местной власти. Всего на допрос вызвали 1,5 тысячи человек, среди которых мэр города и секретарь горсовета. Однако задержанных пока нет и никому не предъявляли подозрения.

"Думаю, это не очень хороший фон для власти. И вопрос, пойдут ли они дальше по этой схеме, не заключается в том, получат ли они подозрение до или после второго тура. А я думаю, что ни один здравый человек при таких обстоятельствах не продолжит такой своей деятельности", – подытожил Аваков.

Арсен Аваков

Как сообщал OBOZREVATEL, Аваков сделал заявление о "схемах" на выборах президента.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!