"Победа Пальчевского" выступила против сфальсифицированных результатов выборов.

Сторонники Пальчевского пришли в КГГА требовать признать выборы недействительными.

Пальчевский со сторонниками митингует под городской администрацией из-за нечестных выборов.

Андрей Пальчевский вместе со сторонниками требует перевыборов под стенами КГГА.

Политическая сила "Победа Пальчевского" собрала под стенами КГГА сотни сторонников, которые требовали от власти справедливого подсчета голосов. Протестующие принесли задокументированные факты нарушений во время избирательного процесса.

Пальчевский обратился к правоохранительным органам с требованием опровергнуть фейковую информацию о якобы наличии у него российского гражданства.

"Я, как гражданин Украины, который был обвинен в том, что я якобы являюсь сотрудником спецслужб иностранного государства, подал соответствующее заявление в СБУ на имя руководителя, обращаюсь в Генпрокуратуру. Мы сделаем все, что нужно для того, чтобы защитить честь и достоинство не столько меня как человека, сколько всех людей, которые верили, верят и будут верить не только в меня, но и в дело, которое мы делаем, – подчеркнул он. – Поэтому все эти мерзавцы, которые участвовали в компании очернения, показывая паспорта, придумывая историю, что я не гражданин – я, коренной киевлянин! – и являюсь сотрудником спецслужб, они все будут отвечать".

Также присутствующая на акции Лариса Дегтярева рассказала о манипуляциях, к которым прибегла власть с целью не позволить партии преодолеть проходной барьер в горсовет, и заявила, что политисила будет требовать проведение повторных выборов.

"У нас зафиксировано не менее 50 фактов нарушения избирательного законодательства в большом количестве участков. Самым большим нарушением было повреждение более 20 000 бюллетеней. Под разными предлогами бюллетени с пометкой "За" "Победу Пальчевского" считали недействительными. Поэтому мы подаем в суд на признание результатов выборов недействительными. Требуем перевыборов", – резюмировала кандидат в депутаты от "Победы Пальчевского".

Во время акции Пальчевский обратился к своим сторонникам. "Я не ожидал такого количества людей, которые пришли меня поддержать. Властям даже пришлось выставить группу полицейских перед горсоветом. Мы начали суды за результаты выборов и будем требовать проведения пересчета голосов", – подчеркнул он.

"Победа Пальчевского" выступила против сфальсифицированных результатов выборов.

Сторонники Пальчевского пришли в КГГА требовать признать выборы недействительными.

Пальчевский со сторонниками митингует под городской администрацией из-за нечестных выборов.