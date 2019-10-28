"Ах вы сепары, мрази конченные!" В Киеве в суде произошла драка из-за Бандеры и Шухевича

Шестой апелляционный административный суд Киева 28 октября рассмотрел апелляцию Киевского горсовета и националистических организаций на отмену решения о переименовании проспектов Московского и генерала Ватутина в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича. В помещении произошла жестокая драка.

Об этом написало издание Іnsider.

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