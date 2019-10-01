Главная Новости
1 октября • обновлено в 18:08
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Блоги - Политика

Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
Телепродюсер, журналист Все статьи автора

Закон "Про столицю України" рекомендовано прийняти Раді!

350 Читать материал на украинском

Закон "Про столицю України - місто-герой Київ" (2143-3) рекомендовано Верховній Раді прийняти за основу в першому читанні!

Сьогодні Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на засіданні показав приклад злагодженої роботи, вміння знаходити консенсус і чути один одного.

Дві команди Слуги народу, які подавали схожі за суттю законопроекти, але під різними номерами, об’єднуються і разом допрацьовуватимуть Закон.

На засіданні комітету Кличко сказав, що не потрібно поспішати з прийняттям Закону. Але на це є проста відповідь:

Чинна влада у місті та минула влада в країні, не поспішала повертати самоврядування в Києві. Їх влаштовувала кругова порука і тотальний хаос, які існують в місті. Вони не поспішали будувати дороги, хоча 78% доріг потребує ремонту, дитячі садочки, школи, покращувати життя киян, не знаходили можливість давати гарячу воду тощо.

Закон "Про столицю України" рекомендовано прийняти Раді!

Facebook Александр Ткаченко

А от у депутатів, які прийшли від Слуги народу і у Президента є політична воля повернути самоврядування в столиці. І знищити тотальні схеми корупції, які видно на прикладі хаотичної забудови чи виділення авансових коштів на будівництво Шулявського мосту в розмірі 600 млн, який досі не добудований і не відомо коли буде.

Новий Закон дозволяє нарешті розпочинати зміни в Києві, на основі європейських принципів самоуправління, зміни - яких кияни давно вже чекають.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр Ткаченко Александр Ткаченко
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Александр Ткаченко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smith Lera
Smith Lera
Как же всех уже з@ебал, ткаченко. Ну не будешь мером, узбагойся.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel