Политические итоги 2019: стало известно, кому доверяют киевляне

Центр "Социальный мониторинг" с 19 по 24 декабря провел итоговый опрос относительно политических предпочтений киевлян.

По результатам исследования наиболее положительно киевляне относятся к Виталию Кличко (44,6%), Сергею Притуле (36,7%), Александру Омельченко (34,9%), Николаю Томенко (29,2%) и Андрею Пальчевскому (25,9 %). В то же время наиболее негативно сегодня избиратели воспринимают Виталия Кличко (47,8%), а наименее негативно – Николая Томенко (30,2%).

Опрос центра "Социальный мониторинг"

В случае выборов городского главы в пятерку лидеров среди киевлян, которые определились, вошли Виталий Кличко (36,7%), Андрей Пальчевский (11,8%), Сергей Притула (8,9%), Николай Томенко (8,3 %), Александр Попов (7,1%).

Опрос центра "Социальный мониторинг"

Если бы в ближайшее время состоялись выборы депутатов в Киевский городской совет, 5% барьер преодолели бы следующие партии: "Слуга народа" (27,1%), "УДАР" (14,1%), "Европейская солидарность" (11%) , "ВО Батьківщина" (7,3%), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (6,2%), "ВО" Свобода "(5,6%) и "Общественное движение Николая Томенко "Рідна країна" (5 3%).

Опрос центра "Социальный мониторинг"

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. С более развернутой версией социологического исследования вы можете ознакомиться по ссылке: КИЕВ. МОНИТОРИНГ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НАСЕЛЕНИЯ.

Как писал OBOZREVATEL, вдвое увеличилось количество украинцев, которые негативно относятся к президенту Украины Владимира Зеленского.

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