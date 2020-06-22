Пойдет ли Притула в мэры Киева: глава "Голоса" рассказала о решающем съезде

Рудик рассказала, когда "Голос" определиться с выдвижением Притулы в мэры Киева

Решение о выдвижении шоумена Сергея Притулы на выборы мэра Киева партия "Голос" будет принимать на ближайшем съезде.

Как заявила в интервью 24 каналу глава партии Кира Рудик, съезд "Голоса" пройдет, ориентировочно, в августе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"В конце августа у нас будет съезд, на котором мы будем выдвигать всех кандидатов в мэры. И там съезд примет решение, кто идет в мэры от "Голоса" на Киев", – отметила она.

На замечание журналистки о том, что в августе может быть слишком поздно, Рудик сказала, что, Возможно, они проведут съезд немного раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Притула в 2019 году заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии "Голос". Но в итоге он не попал в новый состав парламента.

Позже в "Голосе" не исключили, что Притула может стать кандидатом от политсилы на выборах мэра Киева.