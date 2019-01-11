Похищение парня в Киеве: скандальное авто засветилось в другом преступлении. Видео

В Киеве за несколько месяцев похитили двух мужчин. В обоих похищениях фигурировал один и тот же похожий автомобиль.

Известно, что двух человек насильно схватили на улице и увезли на микроавтобусе Citroen Space Tourer темно-коричневого цвета, передает "Информатор".

Первый случай произошел еще 15 ноября прошлого года. Супруга похищенного Айдамирова Султанбека Вахаевича рассказала, как из Citroen выскочили трое неизвестных, скрутили ее мужа и увезли в неизвестном направлении. Номерной знак автомобиля АА7506ВН.

Отмечается, что Айдамиров находился в розыске и он являлся гражданином России. Изначально она подумала, что мужчину задержали. Однако попытки найти его ничего не дали. 23 ноября женщина написала заявление в полицию, но, по неизвестным причинам, 28 ноября дело было закрыто. Спустя месяц дело было снова возбуждено, но никаких вестей о местонахождении мужа не поступало.

К тому же похищенного мужчину разыскивали правоохранители Одесской области за подозрение в похищении мужчины с целью выкупа.

Айдамиров Султанбек Информатор

Авто похитителей Информатор

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 10 января под Киевом похитили Николая Киликова. Парня силой затолкнули в автомобиль Citroen (№AA5234BX) и увезли в неизвестном направлении. Информации о его местонахождении все еще нет.

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