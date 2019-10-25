Похищение младенца под Киевом: суд удивил наказанием для участницы АТО

Анастасию Глотову, подозреваемую в похищении младенца в Коцюбинском, отправили под ночной домашний арест с 20:00 до 08:00.

Как передает "Громадське", такое решение принял Ирпенский городской суд Киевской области сроком на два месяца.

Женщину также обязали носить электронный браслет и запретили общаться с потерпевшей - матерью ребенка.

О домашнем аресте суд просила сторона защиты. Прокуратура же отмечала угрозу побега и давления на свидетелей, поэтому просила арестовать Глотову на два месяца без права внесения залога.

Женщине инкриминируют статью 146 Уголовного кодекса Украины — похищение человека. В случае доказательства вины ей грозит ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Анастасия Глотова Громадське

Как сообщал OBOZREVATEL, похитительницей ребенка в пгт Коцюбинское под Киевом оказалась женщина, которая не может иметь собственных детей. К преступлению девушку побудил очередной выкидыш.

Более того, ранее уроженка Бердичева Глотова воевала на Донбассе в добровольческом батальоне. На войне получила контузию.

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