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Погода в Киеве: синоптики уточнили прогноз до конца недели

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В Киеве с четверга, 18 апреля, началось незначительное потепление. Температура воздуха повысилась до +14 градусов.

На протяжении суток будет солнечно, осадки не прогнозируются. Согласно с прогнозом Укргидрометцентра, в ночь на пятницу будет 2...4 градуса тепла, а днем – 12...14, но возможен небольшой дождь.

Суббота обещает теплую и сухую погоду. Ночью прогнозируется до +4, днем – до +14. 21 апреля, в день второго тура президентских выборов в Украине, будет солнечно и без осадков. Максимальная температура воздуха составит +13 градусов.

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Аналогичный прогноз синоптики дали и на понедельник: до +5 ночью и +13 днем.

На западе страны до конца недели прогнозируются осадки, на остальной территории будет сухо.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 18 апреля, антициклон Katharina принес на территорию Украины потепление. Температура воздуха днем составит +11... +15 градусов, ночью +3... +6 градусов.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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