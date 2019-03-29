После потепления придут заморозки: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

В Киеве с 29 марта начнется незначительное потепление. "Плюсовой" будет не только дневная, а и ночная температура.

В пятницу, по прогнозу Укргидрометцентра, воздух прогреется до +11. В ночь на субботу будет +5, а днем целых +13. Осадки не прогнозируются.

В день выборов, 31 марта, киевлян ждет +5 ночью и утром и до +16 днем. Также прогнозируется небольшая облачность и слабый ветер.

С понедельника температура воздуха вновь опустится. В ночь на 1 апреля будет до 6, а днем +12 и ветрено. Местами скорость порывов будет достигать до 12 метров в секунду. А вот в ночь на вторник в Киеве вновь будут заморозки от -1 до 1, днем всего +9.

Укргидрометцентр

В других областях воскресенье тоже будет теплым и без осадков, а в понедельник на востоке пройдут дожди. Во вторник на всей территории вновь будет сухо, в большинстве регионов будут ночные заморозки.

Как писал OBOZREVATEL, после обильного снегопада синоптики предупредили, что настоящая весенняя погода вернется в столицу на выходных 30-31 марта.

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