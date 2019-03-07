В Киев придут дожди: синоптики дали прогноз на затяжные выходные

В Киеве 7 марта будет солнечно и сухо, а температура воздуха составит до +13 градусов. На затяжных выходных с 8 по 11 марта киевлян тоже будет радовать настоящее весеннее тепло, однако не обойдется без дождей.

8 марта днем ожидается до +13 и переменная облачность, без осадков. А вот утром 9 марта начнется небольшой дождь, который прекратится к обеду, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Температура воздуха составит от +11 до +13.

Погода 8 марта Укргидрометцентр

10 марта ночью возобновятся дожди, будет около +6. Днем осадки продолжатся, воздух прогреется до +10 градусов.

Все выходные дни будет дуть ветер, порывы которого местами достигнут 12 м/с. Аналогичная погода и в других областях Украины. 10 марта дожди пройдут на всей территории страны, а самая низкая дневная температура будет в Луцке (до +9).

Как писал OBOZREVATEL, весна в Украине ожидается теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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