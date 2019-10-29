Температура значительно поднимется! Синоптик обрадовала киевлян потеплением в начале ноября

С 3 ноября в Украину придет новая волна потепления – температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла.

В частности, погода порадует жителей Киева. Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

"Если вы замерзли и перебегаете быстро и коротко от офиса до машины и от кофейни в маршрутку, пусть вас будет греть мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится. Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12-16 градусов", – написала она.

В Киев придет потепление Facebook Натальи Диденко

Пока, по словам синоптика, все же придется потерпеть холод – столицу накрыл атмосферный фронт.

Погода в Киеве: столицу ждет потепление 6264.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве в течение недели, с 29 октября и до 1 ноября, будет холодная и пасмурная погода. По ночам температура может достигнуть даже ниже нуля.

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине с 12-13 ноября ожидается резкое похолодание, которое продлится около 10 дней. Температура воздуха снизится до -11 градусов ночью и до -5 днем.

Также синоптики предупредили, что настоящая зима ворвется в Украину только с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!