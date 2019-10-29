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29 октября • обновлено в 21:43
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Температура значительно поднимется! Синоптик обрадовала киевлян потеплением в начале ноября

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С 3 ноября в Украину придет новая волна потепления – температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла.

В частности, погода порадует жителей Киева. Об этом сообщила на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко.

"Если вы замерзли и перебегаете быстро и коротко от офиса до машины и от кофейни в маршрутку, пусть вас будет греть мысль о потеплении. Уже с ближайшего воскресенья, с 3 ноября, с переходом на следующую неделю, температура воздуха существенно повысится. Днем в воскресенье ожидается до +10 градусов, а дальше до +12-16 градусов", – написала она.

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В Киев придет потепление

В Киев придет потепление

Facebook Натальи Диденко

Пока, по словам синоптика, все же придется потерпеть холод – столицу накрыл атмосферный фронт.

Погода в Киеве: столицу ждет потепление

Погода в Киеве: столицу ждет потепление

6264.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Укргидрометцентре сообщили, что в Киеве в течение недели, с 29 октября и до 1 ноября, будет холодная и пасмурная погода. По ночам температура может достигнуть даже ниже нуля.

  • Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что в Украине с 12-13 ноября ожидается резкое похолодание, которое продлится около 10 дней. Температура воздуха снизится до -11 градусов ночью и до -5 днем.

  • Также синоптики предупредили, что настоящая зима ворвется в Украину только с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

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Темы
Погода в Киеве Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина Киев
Тег
погода
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