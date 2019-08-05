Погода в Киеве: прогноз на 5-11 августа

Погода в Киеве с 5 по 11 августа обещает быть солнечной и жаркой. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов выше ноля, а в середине недели взлетит и до +28.

Синоптики прогнозируют, что непогода для Киева на короткое время закончилась. Однако в четверг в Киеве все же ожидается небольшая гроза. Впрочем, к вечеру она должна будет закончиться.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Киеве с 5 по 11 августа.

Прогноз погоды в Киеве Sinoptik.ua

Прогноз погоды в Киеве Gismeteo.ua

Прогноз погоды в Киеве Meteoprog.ua

Прогноз погоды в Киеве Meteo.ua

Прогноз погоды в Киеве Accuweather.com

Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.

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