Погода в Киеве: прогноз на 5-11 августа

Погода в Киеве с 5 по 11 августа обещает быть солнечной и жаркой. Температура воздуха будет колебаться от 20 до 25 градусов выше ноля, а в середине недели взлетит и до +28.
Синоптики прогнозируют, что непогода для Киева на короткое время закончилась. Однако в четверг в Киеве все же ожидается небольшая гроза. Впрочем, к вечеру она должна будет закончиться.
OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с данными крупнейших метеоресурсов Украины по погодной ситуации в Киеве с 5 по 11 августа.
Прогноз погоды в Киеве
Sinoptik.ua
Прогноз погоды в Киеве
Gismeteo.ua
Прогноз погоды в Киеве
Meteoprog.ua
Прогноз погоды в Киеве
Meteo.ua
Прогноз погоды в Киеве
Accuweather.com
Как писал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине в ближайшие дни будет сохраняться прохладная погода с дождями, но к середине месяца жара вернется в южные регионы.
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