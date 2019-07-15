Сухим будет один день: синоптики дали прогноз до конца недели в Киеве

В Киеве с 15 июля и до конца недели сохранится прохладная и дождливая погода, осадки не прогнозируются только на пятницу.

В другие дни будут грозы и пасмурная погода, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. 16 июля днем будет до +23 и дождь. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.

В ночь на 17 число также ожидаются осадки, днем к ним добавится гроза. Ночью 18 июля дождь наконец-то стихнет, но вернется уже днем. Температура будет от 21 до 23 градусов.

18 июля

Пятница обещает быть сухой, но с переменной облачностью, воздух незначительно потеплеет до +25. В ночь на субботу в столицу вновь придут грозы и дождь, такая погода продержится сутки.

19 июля

Как писал OBOZREVATEL, с 15 июля в Украине вновь началось небольшое похолодание, большинство регионов посетили дожди и грозы.

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