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15 октября • обновлено в 12:26
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В Киеве поезд насмерть сбил мужчину: первые детали

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В Киеве поезд насмерть сбил мужчину, который шел по тоннелю неподалеку от станции "Рубежовский".

Трагедия произошла 15 октября, сообщили в Telegram "Киев Оперативный". По предварительной информации, погибший был нетрезвым.

"Им оказался мужчина, около 35 лет. ЧП произошло в туннеле, под путепроводом на проспекте Победы", – уточнили в СМИ.

Станция "Рубежовский" (иллюстрация)

Станция "Рубежовский" (иллюстрация)

Google-фото Артур Узурбаев

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Мужчина погиб до прибытия скорой помощи.

Как писал OBOZREVATEL, 14 октября в Днепропетровской области пассажирский поезд №71 Запорожье – Киев сбил местного жителя. Он выжил, но был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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