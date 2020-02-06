Поедут на Чемпионат Европы: Кличко опубликовал трогательное видео о водителях трамваев из Киева

Двое водителей столичных трамваев Василий Галив и Елена Кравец поедут впервые представлять Киев и Украину на Чемпионате Европы по мастерству вождения трамваев European Tramdriver Championship-2020, который состоится в мае в Румынии.

Видео о работе водителей из серии "Люди твоего Киева" мэр города Виталий Кличко опубликовал на своей странице в социальной в Facebook.

"Друзья! Решил иногда публиковать здесь истории о людях нашего города. Тех, кто работает в Киеве, делает его комфортным и красивым, кто любит свой город и киевлян. Сегодня – видео и история о водителях трамваев, которые впервые будут представлять Киев и Украину на 9-м Чемпионате Европы по мастерству вождения трамваев European Tramdriver Championship-2020, который состоится в мае в Румынии. Там будут соревноваться 25 команд из Европы!" – отметил в посте к видео мэр Киева.

Так, по словам Кличко, представлять Киев и Украину на европейском чемпионате будет 27-летний Василий Галив и 29-летняя Елена Кравец.

"Василий водит трамвай уже 5 лет, Елена – 2. Они преданно любят свою работу. И вкладывают в нее и свои силы, и душу. Пока город еще спит, наши герои в 4:30 приходят в трамвайное депо имени Шевченко (Борщаговка), берут путевые листы и талоны. Осматривают трамваи, исправны ли они технически. И в 5 утра выходят на свои маршруты – №1, 2 или 3, чтобы все пассажиры успели вовремя добраться по своим делам", – написал Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Как отметил мэр города, Елена и Василий любят свою профессию и испытывают за нее ответственность

"Профессия, рассказывают они, такова, что ты не имеешь права на ошибку. Потому что отвечаешь за человеческие жизни. Не имеешь и права на опоздание ни на минуту. Ведь, как говорят Елена и Василий, если отстанешь от расписания движения хоть на минутку, – за тобой выстроится еще 2-3 вагона. И образуется пробка на линии, как на автомобильной дороге. В трамвае они встречают рассветы. А вот Елена Кравец встретила еще и свою судьбу – мужа. Он тоже водитель Шевченковского депо. Встретились, когда ехали на навстречу друг другу. Оба были за рулем своих "великанов", – добавил мэр столицы .

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

По его словам, всего в Киеве работает 648 водителей трамваев 380 женщин и 268 мужчин в возрасте от 21 до 67 лет. За последние несколько лет город приобрел 63 новых трамвая. Планируют продолжить закупки в этом году.

kiev.klichko.org

"И напомню, первый электрический трамвай в Восточной Европе запустили именно в Киеве. Летом этого года будем отмечать 128 лет от этого события", – отметил Кличко.

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