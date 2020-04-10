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10 апреля • обновлено в 22:28
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/ Экология

Сгорели сотни животных, гибнут люди: эколог рассказал об ужасающей ситуации в Украине

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С начала года в результате поджогов камыша и сухостоя в Украине выгорело 18 тысяч гектаров.

"С начала года уже случилось более 15 тысяч пожаров, выгорело 18 тысяч гектаров. Это больше, чем Закарпатская область. Мы сожгли одну область", – заявил в эфире ObozTV эколог Александр Чистяков.

"В этих пожарах погибает все живое, сотни животных, засоряется атмосфера, начали погибать люди!" – сказал эколог.

По его словам, в 99,9% случаев причина пожара – намеренный поджог. Чистяков убежден, что "сумасшедшая прогрессия" по количеству пожаров в Украине связана с незначительной суммой штрафа за такое правонарушение. "На данный момент штраф за поджог камыша или сухостоя на полях составляет 170 гривен. Это явно не остановит поджигателе", – убежден эколог.

В Украине в пожарах гибнут сотни животных

В Украине в пожарах гибнут сотни животных

Facebook ДСНС України

Как писал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар. Его виновником оказался 27-летний мужчина. Он признался, что совершил поджог ради развлечения.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Экология пожар
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