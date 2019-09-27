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27 сентября • обновлено в 18:31
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Подсматривали за голыми? В Киеве популярная сеть магазинов угодила в громкий скандал

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В Киеве популярная сеть секонд-хендов "Баул" угодила в скандал из-за камер видеонаблюдения в примерочных.

Об этом OBOZREVATEL рассказала одна из жительниц столицы, уточнив, что инцидент произошел в магазине, расположенном возле станции метро Героев Днепра.

"Это камеры 360 прямо над примерочной. Я подошла к менеджеру, он занервничал и сказал, что они не работают. Показал мне вид из совсем другой камеры - в коридор. И начал материться..." - рассказала женщина.

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Затем она вызвала на место ЧП сотрудников полиции, которые приняли от нее заявление и пообещали разобраться в ситуации.

При этом в магазине сперва утверждали, что камеры вовсе не работают, но правоохранителям заявили, что все же работают, но якобы снимают только зал.

Скандал в "Бауле"

Скандал в "Бауле"

Скандал в "Бауле"

Скандал в "Бауле"

Скандал в "Бауле"

Скандал в "Бауле"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сотрудники ТРЦ Dream Town попали в громкий скандал из-за посетителя, который якобы пытался украсть ценную вещь.

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Место
Украина Киев
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руденко евгений
руденко евгений
подумаешь...вон в инете, смотри - не хочу...
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