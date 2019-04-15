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/Новости Киева

Подрыв авто украинского разведчика: в деле появился полицейский след

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К взрыву авто украинского разведчика в Киеве может быть причастен сотрудник столичной налоговой полиции.

Об этом сказано в материалах дела опубликованных в судебном реестре. Так, следствие установило подозреваемых к подготовке взрыва машины.

"В частности Лицо_4, лично оформило нотариально заверенное приглашение непосредственно причастного лица к взрыву - Лицо _3 (подрывник автомобиля, который скончался в больнице) для получения визы. Подписать и обеспечить оформление приглашения гр. Кыргызской Республики Лицо _4 попросила Лицо _6", – говорится в материалах суда.

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Кроме того установлено, что информацию о передвижении автомобиля потерпевшего подрывникам передал работник налоговой полиции, которого попросил об этом кум.

"Информацию о передвижении автомобиля потерпевшего по БД "Безопасный город" получал сотрудник налоговой полиции Киева Лицо _7, которое по просьбе своего кума предоставил пароль и удаленный доступ к компьютеру, на котором было установлено ключ от Безопасного города, Лицо_2", – сообщили в суде.

5 апреля одному из причастных сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт. " Лицу_2", которое дало доступ к компьютеру полицейского, также сообщили о подозрении.

Также 5 апреля по месту жительства фигуранта силовики провели обыск, где изъяли почти 1,5 млн грн, более 24 тысяч долларов, около 5 тысяч евро и 9700 туркменских манат.

Прокуратура в Печерском суде ходатайствовала об аресте имущества. Судья удовлетворил ходатайство.

Подрыв авто разведчика в Киеве

Подрыв авто разведчика в Киеве

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Место
УкраинаКиев
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Livesey David
Livesey David
Свын мэнт хотел подорвать пердак свыну шпиёну, гы.
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Перепил Недо
Перепил Недо
Livesey David, Усохни грязь
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