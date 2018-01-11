Подполковник Нацполиции устроил крупное ДТП в Киеве? Появилось подтверждение

Водителем, который устроил ДТП на Соломенской площади в Киеве, а после сбежал с больницы, действительно может быть подполковник Нацполиции Эдуард Регеда.

Об этом "Обозреватель" узнал из электронной декларации полицейского.

Как сообщалось ранее, вечером 10 января водитель автомобиля Daewoo Nexia потерял управление и на большой скорости въехал пассажирской стороной в электроопору на улице Митрополита Липкивского.

При этом в сети писали, что за рулем находился подполковник Нацполиции, старший следователь-криминалист Главного следственного управления - Эдуард Регеда. Также есть предположение, что он был пьян.

"Обозреватель" пытался получить официальный комментарий в пресс-службе Нацполиции, но там отказались опровергать или подтверждать участие Регеды в аварии.

Однако, судя по декларации Регеды, он является владельцем именно Daewoo Nexia 2011 года выпуска. Кстати, это единственное имущество, которое указал полицейский в декларациях 2015 и 2016 годов.

Как сообщал "Обозреватель", в Киеве задержали с погоней иностранных преступников.