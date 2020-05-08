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8 мая • обновлено в 17:52
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Подозревают в вымогательствах и похищениях: названы имена правоохранителей, задержанных на Киевщине

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Группировку "оборотней в погонах", члены которой занималась похищением людей и вымогательством денег, возглавлял старший оперуполномоченный киевского управления Службы безопасности Украины Сергей Борисов.

Об этом сообщил информированный источник Dетектив-Info. Как ранее рассказали в прокуратуре Киевской области "банда" была задержана 6 мая. Она специализировалась на "киднеппинге" предпринимателей из сферы ИТ-технологий.

По словам инсайдера, также в группировку входили двое действующих сотрудников Национальной полиции. Речь идет об оперуполномоченном УКР ГУНП в Киеве, капитане Иване Сторожуке и старшем оперуполномоченном СКП Переяслав-Хмельницкого ОП ГУНП в Киевской области, майоре Олеге Гогайзеле.

Подозревают в вымогательствах и похищениях: названы имена правоохранителей, задержанных на Киевщине

Последний пять лет назад возглавлял отделение в полиции Дарницкого района столицы. В органах внутренних дел также работает его бывшая жена Алла, которая занимает должность следственной в Печерском отделении полиции Киева. Новая избранница задержанного майора Ирина летом 2019 претендовала на должность главного специалиста отдела учета пенсионеров и социальных вопросов Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД.

В преступной деятельности "оборотням в погонах" помогали так называемые "наводчики" из числа гражданских лиц. Ими были Владимир Володин и человек по фамилии Качалов.

Вместе пятерке установленных киднеперов и их сообщникам закидают, что они выслеживали своих жертв на территории столицы и Киевской области среди состоятельных лиц. Этих людей злоумышленники в дальнейшем похищали средь бела дня, вывозили в безлюдной местности, угрожали пытками и с применением физического насилия требовали "откупные".

Всего в ходе задержания банды "киднеперов" у ее участников было изъято 9 пистолетов различной модификации, с полсотни патронов, полицейский мундир и жетоны, различные удостоверения (среди которых сотрудников полиции и СБУ, Администрации президента Украины, Налоговой службы, шевроны с надписями "СБУ" , "Полиция"), наручники, дубинки, более 35 тыс. долл., 5 дымовых шашек, а также наркотики (амфетамин, ЛСД, метадон, героин).

Сейчас действия оборотней в погонах и их сообщников квалифицируются как бандитизм (ст.257 УК Украины), вымогательство (ч.4 ст.189 УК Украины) и похищение человека (ч.2 ст.146 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области по подозрению в похищении человека, вымогательстве и разбое задержали группу лиц, которые выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Киев
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий преступный режим.
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ковпак сидор
ковпак сидор
Выкормыши святаго майдана.
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Кияни

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