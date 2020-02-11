Подозревают в хищении 1,7 млрд грн: СБУ нагрянула с обысками в "Киевметрострой"

Офис генерального прокурора совместно с СБУ провели обыски в компании "Киевметрострой", его должностных лиц, а также в отделениях АБ "Укргазбанка" и ряде частных структур.

Как сообщается на сайте пресс-службы Офиса генпрокурора, следственные действия проходят в рамках расследования схемы мошеннического завладения бюджетными средствами, в том числе по факту необоснованного размещения на депозитных счетах 1,7 млрд гривен, выделенных на строительство метро.

Речь идет о строительстве участка Сырецко-Печерской линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

Отметим, 16 января 2020 года по ходатайству Офиса генерального прокурора на денежные средства на банковских счетах "Киевметростроя" наложили арест в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами при строительстве участка метро.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейдеры, связанные с экс-главой "Укрбуда" Максимом Мыкытасем, провели фиктивное собрание наблюдательного совета "Киевметростроя", где объявили своего ставленника Александра Метелицу новым руководителем компании.

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