Подожгли? На месте пожара в Чернобыле найдены важные улики

На месте пожара в Чернобыльской зоне были найдены 3 или 4 факела, что может свидетельствовать о поджоге.

Об этом идет речь в сюжете ТСН. Сообщается, что умышленный поджог могли использовать с целью замести следы других преступлений – например, незаконной вырубки леса.

Спасатели в оценках причин осторожны, потому что сконцентрированы сейчас на борьбе с пламенем. "На данный момент еще работают подразделения. Уже после ликвидации пожара выяснят причину. Но следует отметить, что огонь был в разных местах, то есть возгорание этой подстилки было в разных местах", - пояснила представитель ГСЧС.

По данным пожарных, загорелось около 10:00 утра, огонь с травы перекинулся на лес, и пламя не удалось локализировать до сих пор. Этому мешает сильный порывистый ветер.

На месте работают около 120 спасателей, 30 единиц техники, а с воздуха тушение обеспечивают самолет Ан-32 и вертолет Ми-8, которые уже вылили на землю свыше 30 тонн воды.

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