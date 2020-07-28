Днём прочитал.

На Подоле показали фасад нового здания на Сагайдачного.

На фото оно выглядело охренительно красиво.

Здание.

Архитектурный проект все того же архитектора Дроздова, что и наделавший много шума новый Театр на Подоле.

Вечером.

Уже после работы, я решил поехать и сам посмотреть на него.

На мой субъективный вкус.

Оно совсем не охренительное - оно ещё лучше.

Идеально все.

Сочетание материалов.

Подобранные цвета.

Прямые формы.

Этажность.

Фасад.

Одновременно.

Такое современное и такое аккуратно вписанное в архитектурный ансамбль улицы.

Такое простое издалека и такое интересное вблизи.

Это здание.

Чем-то напомнило мне абсолютно уникальное здание из прозрачного кирпича в Амстердаме. Кто видел его воочию - меня поймёт.

Читал.

Городские сумасшедшие, увидев это здание, вроде опять подняли вопли, что наш Подол уродуют.

Честно.

Вы уже так за*бали.

Подол уродуют заброшенные бомжатники, которые не дают восстановить.

Подол уродуют бетонные полусферы и везде одинаково разбитые напроч тротуары из омельченковской брукивки.

Подол уродуют ущербные витиеватые лавочки а-ля сельский ампир.

Подол уродуют грязные не мытые месяцами мостовые и десятилетиями не крашенные фасады домов.

А такие крутые здания - дарят Подолу новую жизнь.

Это лаконично и красиво!