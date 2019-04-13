|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Подмешали клофелин: в Киеве обокрали известного журналиста

Читать материал на украинском

В Святошинском районе Киева в ночь с 12 на 13 апреля группа мужчин опоила и обокрала известного журналиста, шеф-редактора программы новостей одного из крупных телеканалов Виктора С.

Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на источник в силовых структурах. Накануне вечером журналист отдыхал в компании двух знакомых ему людей, компания употребляла алкоголь и в дальнейшем переместилась для проведения досуга в одну из квартир столицы.

Там к ним присоединились еще два участника вечеринки. В результате Виктор "отключился", вероятнее всего, ему подмешали в напиток клофелин. У него украли личные вещи, банковские карты, деньги, а также угнали автомобиль.

Новости
В центре Киева избили иностранного журналиста: что произошло

По данному факту возбуждено уголовное дело с квалификацией инцидента как разбой (ч.2 ст.187 УК Украины) и угон (ч.1 ст.289 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля умер известный украинский журналист, региональный редактор телеканала "112 Україна" Тарас Москалюк.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Khutoryanskiy Gita
Khutoryanskiy Gita
И что?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения