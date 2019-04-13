Подмешали клофелин: в Киеве обокрали известного журналиста

В Святошинском районе Киева в ночь с 12 на 13 апреля группа мужчин опоила и обокрала известного журналиста, шеф-редактора программы новостей одного из крупных телеканалов Виктора С.

Об этом сообщила "Страна" со ссылкой на источник в силовых структурах. Накануне вечером журналист отдыхал в компании двух знакомых ему людей, компания употребляла алкоголь и в дальнейшем переместилась для проведения досуга в одну из квартир столицы.

Там к ним присоединились еще два участника вечеринки. В результате Виктор "отключился", вероятнее всего, ему подмешали в напиток клофелин. У него украли личные вещи, банковские карты, деньги, а также угнали автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело с квалификацией инцидента как разбой (ч.2 ст.187 УК Украины) и угон (ч.1 ст.289 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля умер известный украинский журналист, региональный редактор телеканала "112 Україна" Тарас Москалюк.

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