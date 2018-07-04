Тревогу начали бить дети: кто виноват в массовом отравлении под Киевом

В частном лагере "Славутич" под Киевом разгорелся скандал - произошло массовое отравление детей. Причем, одна девочка, 8-летняя гимнастка, находится в коме, в крайне тяжелом состоянии. Врачи никаких прогнозов пока не дают - у нее отек мозга второй степени.

Правда, МОЗ и Госпотребслужба не связывают ее состояние с отравлением других 11 детей в лагере. Говорят, что у девочки может быть энцефалит. В самом лагере от комментариев отказываются. А специалисты говорят, что такую тяжелую болезнь девочка могла получить как от укуса насекомого, так и воздушно-капельным путем. Подробнее - в материале OBOZREVATEL.

Не пускали в лагерь

Состояние 8-летней пострадавшей Марго Л. остается тяжелым. Ее родители круглосуточно дежурят возле отделения острой интоксикации "Охматдета". Никаких комментариев они не дают.

Как рассказывают родители других пострадавших от отравления детей в частном лагере "Славутич", первыми бить тревогу начали сами дети.

"Они отравились не 3 июля, когда эта история получила огласку. А раньше, 1 июля. Дети сами начали звонить и жаловаться, что у них болят животы, кого-то тошнит. Администрация лагеря никому об этом не сообщала. Марго, которая пострадала больше всех, тоже сначала позвонила маме. А потом ей стало очень плохо, ужасная слабость. Мама сама приехала и отвезла ее в ближайшую больницу в Переяслав-Хмельницком. В лагерь приехал прокурор Киевской области, представители санслужбы, но их на территорию часа два не пускали", - рассказала OBOZREVATEL одна из мам.

dt.ua "Славутич"

По ее словам, за это время они сами там все вымыли, почистили. И только потом уже впустили проверяющих.

"Все это время одиннадцать детей, которые отравились, находились в изоляторе, рассчитанном на семерых! С ними была местная врач. Говорят, звонил главный врач Переяслав-Хмельницкого в лагерь, говорил, давайте мы вам поможем, но они не хотели", - сообщила женщина.

Весь вторник до ночи врачи центральной районной больницы Переяслав-Хмельницкого боролись за жизнь маленькой спортсменки.

"Эта ночь была очень сложной для девочки. В течение вчерашнего дня до ночи ее состояние ухудшалось. Она находится на аппарате искусственного дыхания, у нее отек головного мозга. Было принято решение везти ее в Киев в "Охматдет". Дорога для нее тоже была тяжелой, но мы приняли такое решение, потому что в Переяслав-Хмельницком нет достаточного оборудования, чтобы спасти ребенка. Сейчас ее показатели стабилизировались, но она находится в тяжелом состоянии", - рассказал OBOZREVATEL глава Киевской области Александр Горган.

Также Горган подтвердил, что ни прокурора, ни санслужбу руководство лагеря не пускало на территорию несколько часов. Когда пустили, то появился и директор с адвокатами.

Как сообщил завотделением острой интоксикации "Охматдета" Александр Урин, пострадавшая девочка в состоянии комы 2-й степени.

Неофициально в больнице говорят, что девочка в тяжелом состоянии и никаких прогнозов не дают. "В таком состоянии никто никаких прогнозов не дает, потому что неизвестно что будет через час или даже полчаса. В среду, 4 июля, ей проведут МРТ для уточнения лечения. Да, девочка в коме, у нее отек головного мозга", - рассказала нам одна из врачей "Охматдета".

Виноваты йогурты?

Госпотребслужба на официальном сайте разместила предварительную информацию о причинах отравления детей. По их мнению, во всем виноваты тренеры.

"30 июня тренеры на полднике изъяли у воспитанников 26 йогуртов и хранили их без соблюдения температурного режима в своих комнатах. Потом они через сутки вернули их детям", - сообщают в ведомстве. Все 12 пострадавших являются членами одной спортивной группы. Другие дети, которых в лагере более 200, не пострадали.

В Министерстве здравоохранения уже сообщили, что состояние девочки, которая находится в "Охматдете", стабильно тяжелое, но оно не связано с отравлением детей. В Госпотребслужбе предварительно установили, что это может быть энцефалит.

Также в Госпотребслужбе Киевской области сообщили, что взяли на анализ все продукты, которые дети ели накануне: котлеты, салат. Что касается йогуртов, то в ведомстве рассказали, что о них им поведали сами тренеры и дети.

"Йогурты хранили без соблюдения температурного режима, и они могли также испортиться. Мы связываем отравление детей именно с ними", - сказали в ведомстве.

Откуда мог взяться энцефалит

По словам начальника главного управления Госпотребслужбы Киева Олега Рубана, возбудитель энцефалита может быть разный.

"Энцефалит - это поражение головного мозга. Да, из-за него развивается отек. Это может быть и клещевой, и грибковый энцефалит, находиться он может где угодно, в том числе и в пище. Только путем исследований можно выяснить его происхождение", - сказал OBOZREVATEL Рубан.

Врач, инфекционист-иммунолог Наталья Винник подтверждает, что энцефалит может передаваться разными путями.

"Его может вызвать и корь, и свинка, он может передаваться воздушно-капельным путем. Также этот возбудитель могут переносить клещи, даже комары. Врачи будут выяснять, с кем контактировал ребенок, где был в последний 21 день. Также возьмут пункцию спинного мозга для того, чтобы определить происхождение инфекции. И о последствиях можно говорить только тогда, когда станет ясно происхождение этой инфекции", - говорит Винник.

Будущая чемпионка

Кстати, одна из знакомых семьи рассказала, что девочка на самом деле занималась не в школе Дерюгиных, а в другой спортивной школе. "Она часто выступала на соревнованиях, занимала призовые места, участвовала и в Кубке Дерюгиных, но училась в другой спортивной школе", - говорит знакомая.

Да и в спортивной школе Дерюгиных сказали, что об этом случае им ничего неизвестно.

Девочка гимнастикой занимается уже несколько лет. На своей страничке в соцсети мама публиковала фото ее выступления еще пару лет назад. "Горжусь ею", - написала мама. (Фото не публикуем без согласия родителей - Ред.) Знакомые также удивляются способностям ребенка и называют ее будущей чемпионкой.

Родители девочки - сами врачи, работают в одной из частных клиник столицы.

Прокуратура Киевской области начала уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм касательно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).