Подарок с того света: чем "прославился" Бессарабский рынок в Киеве

Бессарабский рынок считается одним из самых дорогих и престижных в Восточной Европе даже несмотря на то, что раньше это место называли "гнойным волдырем Киева". Когда-то на месте крутого рынка собирались местные хулиганы и жили крысы. А во время Голодомора “Бессарабский рынок” и вовсе был моргом.

My-Kiev узнал, с чего начиналась история самого дорогого рынка столицы, и почему его называют подарком с "того света".

Почему рынок назвали Бессарабским

“Бессарабский рынок” находится в центре Киева. Ему уже более 100 лет. Киевляне в основном любуются его архитектурой и уважительно относятся к рынку, как к культурному наследию. Покупают продукты здесь в основном бизнесмены, политики и звезды шоу-бизнеса.

С начала своей работы “Бессарабский рынок” был рассчитан на зажиточных киевлян.

Однако нынешний статус рынка никак не связан с версиями его названия. Первая принадлежит историку Петру Лебединцеву. Он считает, что в 30-х годах 18 века "бассарабами" называли киевскую босячню, которая занималась грабежами, разбоем и часто собиралась на месте рынка. Вскоре это место стали называть Бессарабкой.

Согласно второй версии, название рынка появилось благодаря торговцам, которые привозили товары с Юга Новороссийской губернии, в частности, из Бессарабии. Они продавали их на стихийном рынке, который был на месте нынешнего “Бессарабского рынка”. Но пока это только версии.

Стихийный рынок возник на пустыре

До 1869 года место, где сейчас находится Бессарабский рынок, было пустырем. На нем было много мусора, отходов, воды, что стекала сюда с окрестных холмов. Здесь часто останавливались бродячие цирки. В 1870 году здесь началась стихийная торговля. Санитарные условия не соблюдались, поэтому на рынке начали разводиться крысы и стоял неприятный запах.

В начале 20-го века Киев стал больше походить на европейский город. Крещатик при этом находился рядом с неопрятным рынком. Это вызывало возмущение у киевлян. Интересно, что один фельетонист даже сравнил Бессарабку с "гнойным волдырем на кончике красивого, классического носа".

Зажиточным киевлянам такой контраст не нравился. Они предлагали на месте стихийного рынка построить оперу, музей и даже памятник Богдану Хмельницкому.

Властей же больше привлекала не культурная составляющая рынка, а его рентабельность. Они хотели, чтобы вместо грязного рынка на этом месте появился красивый крытый рынок. Но для этого надо было 500 тысяч рублей. На то время это были большие деньги, которых не было в городском бюджете.

Подарок "с того света"

Деньги на строительство Бессарабского рынка внезапно взялись оттуда, откуда никто не ожидал. С того света. Ситуация получилась чуть ли не мистической.

В 1904 году умер известный киевский миллионер и меценат Лазарь Бродский. Как оказалось, в восьмом пункте своего завещания он указал, что дарит городу 500 тысяч рублей на строительство крытого рынка. Однако у Бродского было одно условие: после принятия наследства город обязан постоянно выплачивать 4,5% от завещанной суммы в пользу учреждений, которые построила семья Бродских. Это была Еврейская больница, Киевская синагога и Бактериологический институт.

Однако власти сначала побоялись принимать такой подарок "с того света", ведь рынок, например, мог сгореть, а проценты надо было бы выплачивать постоянно.

Но выкрутиться из этой ситуации помог Авраам Голбденберг – профессиональный юрист. Он предложил городу выкупить облигации, выпущенные на завещанные Бродским деньги сроком на 64 года, то есть до 1971 года. А 4,5% дохода от них – выплачивать на благотворительные нужны указанных в завещании организаций. И городские власти согласились на такую схему.

Строительство "Бессарабского рынка"

Деньги на строительство крытого рынка город получил в 1907 году. Сначала думали, что на рынке будут продавать продукты и цветы. На рынке даже планировали открыть научную библиотеку. Но в итоге, решили что рынок будет предназначен только для торговли.

В 1908 году столичные власти провели конкурс на разработку проекта крытого рынка. В нем победил польский инженер Генрих Гай. Он уже проектировал крытый рынок в Варшаве.

Проект Генриха Гая предполагал разместить на "Бессарабском рынке" 31 наружный магазин, один ресторан, под крышей можно было оборудовать 87 мест для торговли зеленью, овощами и молочными продуктами. Также было спроектировано 88 мест для продажи мяса и сала и 27 мест для продажи рыбы. Кроме того, предлагались услуги холодильной камеры, аналогов которой на то время в Киеве не было.

Однако смета польского инженера не сразу попала в ту сумму, которую мог выделить Киев на строительство рынка. Изначально строительство должно было обойтись в 690 тысяч рублей. Но строительная комиссия была уверена, что проект можно будет удешевить без вреда для удобства и внешнего вида. Поэтому Генрих Гай немного переработал свой проект, и сумма на бумаге получилась 580 тысяч рублей. По данным историков, проект удешевляли еще по ходу строительства.

Строить "Бессарабский рынок" начали в 1909 году. Руководил строительством инженер Михаил Бобрусов. Интересно, что несущие стены рынка возводились из кирпича. Перекрытие с остекленной крышей опиралось на металлический сводчатый каркас. Благодаря стеклянной крыше, освещение на рынке было естественным в дневное время.

Когда в 1911 году закончили строить каркас рынка, сразу начались отделочные работы. "Бессарабский рынок" был построен в стиле позднего модерна. Интересно, что фасады украшали ученики Киевского художественного училища под руководством опытного наставника — профессора Балавенского. Именно они создали рельефы "Молочница", "Селянин с быками", "Рыбы", которые украшают не только рынок, но и Киев в целом.

Торжественное открытие рынка

"Бессарабский рынок" торжественно открыли 3 июля 1912 года. Празднование было очень пышным. На нем присутствовала не только городская власть, но и меценаты, купцы. Вечером в ресторане рынка состоялся званый ужин.

Здание киевлянам понравилось. Оно сразу стало достопримечательностью города. Кроме эстетического наслаждения, рынок сразу стал очень прибыльным. Арендная плата была на то время немаленькой, но ее платили всегда исправно. Так, согласно рассчетной смете, "Бессарабский рынок" давал около 120-ти тысяч рублей дохода в год. Причем, историки отмечают, что эти официальные цифры были гораздо меньше реальных доходов крытого рынка.

Морг на рынке

В 1933 году, чтобы спастись от голодной смерти, крестьяне старались попасть в большие города в надежде, чтоб там будет, чем питаться. Но это было не так. Поэтому каждый день в Киеве и на окраинах города подбирали десятки мертвых, опухших от голода, тел.

Вопрос, куда их девать, разрешился достаточно быстро, ведь власти Киева знали, что в подземных помещениях "Бессарабского рынка" есть холодильные установки. Поэтому было принято решение сначала помещать подобранные тела туда, а затем перевозили их морг на улицу Мечникова для вскрытия.

Как "Бессарабский рынок" выстоял во время войны

Несмотря на то, что после войны весь Крещатик был в руинах, "Бессарабский рынок" не то, что не получил повреждений, а даже расширился, заняв нижнюю часть бульвара Тараса Шевченко.

После окончания войны перед рынком установили фонтан, а на месте немецкой виселицы установили памятник Ленину. Он простоял напротив "Бессарабского рынка" до 2013 года.

Интересно, что сам рынок до наших дней сохранился практически в первозданном виде.

Что могло быть на месте “Бессарабки”

Мало кто знает, что в 80-е годы на месте "Бессарабского рынка" собирались построить двухуровневую транспортную развязку. Однако распад Советского Союза "спас" "Бессарабку", ведь у независимой Украины денег на такие дорогостоящие проекты не было.

Правда, время от времени у столичных властей возникают идеи, то сделать из рынка гостиницу, то пассаж с бутиками или картинную галерею. Были предложения надстроить несколько этажей. Но конкретных планов по реконструкции рынка пока у киевских властей нет, поэтому "Бессарабка" работает в Киеве, как и 100 лет назад в своих лучших традициях.