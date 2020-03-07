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7 марта • обновлено в 12:34
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Под Радой нашли человеческие останки: откопали череп и кости

2.3т
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В Мариинском парке во время земельных работ были найдены человеческие останки недалеко от Верховной Рады.

Черепа и кости нашли сотрудники Киевзеленстроя, выкорчевывав пенек спиленного дерева недалеко от Памятника участникам январского восстания, передает "Информатор".

Человеческие останки лежали в земле. Полиции предстоит узнать, сколько кости и другие детали находились под деревом.

Человееские останки в земле

Человееские останки в земле

Информатор

Что примечательно, это уже далеко не первый случай, когда находят кости. Аналогичная ситуация была 7 февраля на улице Кадетский Гай. Человеческие останки частично находились во льду. Кроме черепа, там удалось найти кости таза, позвоночника, ног и плеч.

Человееские останки в земле

Человееские останки в земле

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Преображенском парке в центре Одессе нашли человеческие останки. Жуткую находку сделали рабочие, которые занимаются в парке строительными и земляными работами.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Украина Киев
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