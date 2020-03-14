Под посольством России в Киеве порвали флаг агрессора. Видео

Под посольством РФ в Киеве в ходе акции Нацкорпуса и ветеранов войны на Донбассе порвали российский флаг.

Как передает "Страна", участники акции также зажгли файера и бросали петарды, выступая против агрессии Кремля в Украине.

Порванный флаг повесили на заборе посольства, по крыше которого также ударили из ракетницы. После этого протест завершился.

Подробности марша Нацкорпуса по случаю Дня украинского добровольца читайте на OBOZREVATEL.

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