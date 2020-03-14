Главная Новости
14 марта • обновлено в 21:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Под посольством России в Киеве порвали флаг агрессора. Видео

1.2т
Читать материал на украинском

Под посольством РФ в Киеве в ходе акции Нацкорпуса и ветеранов войны на Донбассе порвали российский флаг.

Как передает "Страна", участники акции также зажгли файера и бросали петарды, выступая против агрессии Кремля в Украине.

Порванный флаг повесили на заборе посольства, по крыше которого также ударили из ракетницы. После этого протест завершился.

Подробности марша Нацкорпуса по случаю Дня украинского добровольца читайте на OBOZREVATEL.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Киев
Тег
Национальный корпус
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
5
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - В. Вятрович ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
вот ты какая, украинская перемога над агрессором... )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги