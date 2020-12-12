Под ОП устроили акцию с гробом в годовщину задержания подозреваемых по делу Шеремета. Фото и видео

Ольга Липич Кияни 17:34, 12.12.2020 Обновлено: 18:01, 12.12.2020

В первую годовщину задержания подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета, 12 декабря, под Офисом президента Украины в Киеве активисты устроили акцию протеста.

Как сообщают "Факты", протестующие выразили несогласие с тем, что Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выдвинули обвинения якобы без доказательной базы. Так, митингующие решили "похоронить правосудие" (посмотреть видео, досскролльте до конца).

Активисты принесли под здание гроб с надписью "Весна пришла, невинных сажают" и похоронные венки.

Активисты принесли под ОП гроб
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Они решили "похоронить правосудие"
fakty.com.ua
Акция была приурочена к годовщине задержания подозреваемых
fakty.com.ua

Напомним: 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил ветерану АТО и музыканту Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021 года.

В то же время подозреваемая Кузьменко остается под домашним арестом, а Дугарь – на свободе под залогом.

Ранее под зданием Апелляционного суда Киева после заседания по делу Антоненко произошли столкновения между силовиками и сторонниками подозреваемого.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.

  • А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

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