Под ОП устроили акцию с гробом в годовщину задержания подозреваемых по делу Шеремета. Фото и видео
В первую годовщину задержания подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета, 12 декабря, под Офисом президента Украины в Киеве активисты устроили акцию протеста.
Как сообщают "Факты", протестующие выразили несогласие с тем, что Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь выдвинули обвинения якобы без доказательной базы. Так, митингующие решили "похоронить правосудие" (посмотреть видео, досскролльте до конца).
Активисты принесли под здание гроб с надписью "Весна пришла, невинных сажают" и похоронные венки.
Напомним: 10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил ветерану АТО и музыканту Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 февраля 2021 года.
В то же время подозреваемая Кузьменко остается под домашним арестом, а Дугарь – на свободе под залогом.
Ранее под зданием Апелляционного суда Киева после заседания по делу Антоненко произошли столкновения между силовиками и сторонниками подозреваемого.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала и задержала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко.
А волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.