Под Офисом президента в Киеве произошли столкновения. Фото и видео

В Киеве 12 марта под Офисом президента начались столкновения якобы из-за того, что активисты подпалили велосипедную шину в ведре.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS, после этого одного из участников акции задержала полиция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"По словам очевидца, они провели перформанс, чтобы напомнить президенту, что может произойти, если он продолжит сдавать национальные интересы", – говорится в сообщении.

Столкновения под Офисом президента 12 мая PavlovskyNEWS

Помимо этого, подчеркнул участник акции, задержанный является ветераном АТО. Отмечается, что правоохранители ждали пожарную службу для оформления протокола.

При этом выяснилось, что во время столкновений под ОП задержали волонтера Ярину Черногуз и ветерана 10 ОГШБ Петра Стефарука.

Столкновения под Офисом президента 12 мая

"Прижали к стенке за поджог велосипедной шины как предупреждение Зеленскому о второй Революцию Достоинства, если продолжать отступление армии. Это на протесте" Весна на граните ", где сегодня мы требовали включить ветеранов в переговорный процесс в Минске", – написала Черногуз на своей странице в Facebook.

Она добавила, что правоохранители окружили их и не отпускают, потому попросила у подписчиков помощи и максимальной огласки происшествия.

Столкновения под Офисом президента 12 мая PavlovskyNEWS

Столкновения под Офисом президента 12 мая PavlovskyNEWS

Столкновения под Офисом президента 12 мая PavlovskyNEWS

Столкновения под Офисом президента 12 мая PavlovskyNEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве возле Кабмина 6 мая предприниматели устроили акцию "Карантин убивает". Они требовали разрешить работу малого и среднего бизнеса.

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