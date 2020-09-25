Под Минюстом устроили акцию из-за незаконной добычи песка Мостобудом

Под Министерством юстиции Украины в пятницу, 25 сентября, устроили акцию протеста против бездействия Офиса противодействия рейдерству по делу Мостобуда.

Об этом сообщили на странице Украинской ассоциации добытчиков песка в Facebook. В сообщении сказано, что учреждение, где еще 13 августа состоялось рассмотрение жалобы от Департамента земельных ресурсов на антирейдерской коллегии, не приняло никакого решения о передаче земельного участка на ул. Промышленная в Киеве ООО "КПС-ГРУПП".

"Сегодня мы собрались под Министерством юстиции с требованием к министру выполнить свои обязанности и завизировать решение комитета. Прошло полтора месяца – решения нет. Возникают мысли о заинтересованности и коррупции со стороны министерства и лично господина Малюськи. К сожалению, сегодняшний ответ представителя министерства только подтвердил подозрения. Он отметил, что решение все это время лежит на столе у министра и его неизвестно почему он его до сих пор не подписал", – прокомментировал ситуацию присутствовавший на акции протеста президент ассоциации "Нерудные недра Украины" Вадим Пелих.

Акция в Минюсте. Украинская ассоциация добытчиков песка / Facebook

Активисты требовали принять решение по Мостобуду. Украинская ассоциация добытчиков песка / Facebook

Напомним, в Голосеевском районе на участке в 17 га незаконно добывают и сохраняют речной песок. Песок вывозят бесконтрольно – без каких-либо разрешительных документов и без помех со стороны правоохранителей. На глазах у депутатов и общества воры наживаются на миллионы гривен.

Ранее участок арендовал "Мостострой", который затем заключил договор с ООО "КПС-ГРУПП".

При подписании договора между ООО "КПС-ГРУПП" и компанией "Мостострой" об аренде земельного участка, который подчиняется Киевсовету, якобы состоялся переход права.

Акция в Минюсте. Украинская ассоциация добытчиков песка / Facebook

Киевский городской совет не согласовывал договор аренды или субаренды участка, на котором расположено имущество ООО "КПС-ГРУПП". Никаких юридических отношений Киевский городской совет как арендодатель и "КПС-ГРУПП", пользующийся этим земельным участком, не имели. Поэтому запись в реестре собственности о праве аренды земельного участка является незаконной, соответственно как и деятельность компании на занимаемой участке.