Под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кияни
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Женщину в тяжелом состоянии не приняли в реанимации

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от инсульта скончалась 53-летняя Светлана Гончар.

Инцидент произошел возле Центральной районной больницы Киево-Святошинсого района, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Умершей было 53 года.

Родные винят врачей в том, что они отказались принимать пациентку в тяжелом состоянии.

Привезти в реанимацию Гончар им пришлось самим, так как до этого скорая якобы отказалась забирать женщину.

Родные заявили, что в реанимации отказались принимать пациентку.

"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", – отметила дочь умершей Стефания Евстифеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком от коронавируса умерла 11-месячная девочка. Это первый случай в области, когда от этой инфекции погибает такой маленький ребенок. Мама малышки уверяет, что врачи лечили ребенка не от COVID-19. Однако медики считают, что в смерти ребенка есть и вина мамы.

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