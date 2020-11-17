Под Киевом женщина умерла возле отделения реанимации. Видео

В Боярке Киевской области возле отделения реанимации от инсульта скончалась 53-летняя Светлана Гончар.

Инцидент произошел возле Центральной районной больницы Киево-Святошинсого района, сообщает "Громадське" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Родные винят врачей в том, что они отказались принимать пациентку в тяжелом состоянии.

Привезти в реанимацию Гончар им пришлось самим, так как до этого скорая якобы отказалась забирать женщину.

"Если бы в воскресенье ее приняли врачи, даже на пол, моя мама была бы жива", – отметила дочь умершей Стефания Евстифеева.

Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати "екстренна медична допомога", згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe — hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020

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