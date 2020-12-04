Под Киевом женщина на переезде попала под поезд

В Боярке Киевской области 2 декабря около 22:00 на железнодорожном переезде под колеса поезда попала женщина.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, пострадавшей оказалась 30-летняя местная жительница (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Осторожно +18).

"Женщина хотела успеть на маршрутку и пыталась перебежать переезд до проезда электрички. В последний момент она хотела остановиться, но все же была задета поездом", – рассказал источник.

Он добавил, что женщине была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белоцерковском районе Киевской области 1 декабря около 21:30 электричка сообщением "Мироновка – Фастов" столкнулась с автомобилем Нива.

Водитель легковушки был пьян и не мог объяснить, как его автомобиль оказался на железнодорожных путях.