Под Киевом женщина на Audi устроила смертельное ДТП

В Киевской области 19 августа в ДТП погибли сотрудник полиции и 7-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, трагедия произошла на трассе "Киев-Сумы" вблизи с. Гоголев.

По предварительным данным, 37-летняя жительница Киева за рулем внедорожника Audi значительно превысила допустимую скорость движения и не предоставила преимущество в движении легковушке Chevrolet, который двигался по главной дороге.

"В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Им оказался работник полиции Вышгородского района", - уточнила пресс-служба.

Кроме него в машине находился пассажир и двое его детей. К сожалению, его 7-летняя дочь от полученных травм погибла.

Мужчину с сыном в тяжелом состоянии доставили в больницу. При этом водитель Audi повреждений не претерпела.

Решается вопрос о задержании киевлянки в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Киеве на Харьковском шоссе произошло масштабное ДТП с участием автомобилей Lanos и Volkswagen. Пострадали два пассажира — женщина и подросток.

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