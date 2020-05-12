Под Киевом засняли пьяных девушек, которые жарили сосиски на "вечном огне". Фото и видео

В сети опубликовали фото, на которых изображены две молодые девушки, которые жарили сосиски на мемориальном комплексе, посвященном погибшим освободителям во время Второй мировой войны.

Кадры опубликовала местная жительница Евгения Василенко в Facebook. По ее словам, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Еще три дня назад чествовали подвиг героев Второй Мировой войны, а уже вчера пришлось наблюдать атаки молодых-вандалок на мемориальный комплекс посвященый погибшим освободителям Белой Церкви. Девушки, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у десяти взрослых людей жарили сосиски на пламени "вечного огня", что в "Парке Славы", – отметила она.

Facebook \ Eugenia Vasylenko

Белоцерковчанка отметила, что сделала молодым женщинам-вандалкам замечания с просьбой прекратить надругательство над местом захоронения воинов, на что они ответили ненормативной лексикой и угрозами избить.

"Отдельно хочу отметить неприемлемую пассивную реакцию взрослых мужчин и женщин, которые молча наблюдали за этим безобразием, а если точнее выражаться, то административным правонарушением по статье "надругательство над могилой", – написала она.

На инцидент отреагировал мэр города Геннадий Дикий. По его словам, городская стража и СБУ выясняют личности девушек.

"Вопиющий случай произошел у мемориала в Парке Славы. К сожалению, вандалок не удалось задержать сразу, однако полиция, Муниципальная варта и СБУ выясняют, кто эти лица, и обязательно выяснят. Эти "героини" должны не только понести заслуженное наказание, но и стать "известным" в Белой Церкви! Если знаете кто это – звоните в Муниципальную варту 096 305 0002, или полицию 102", – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на улице Леонида Бородича неизвестные разрисовали памятник, посвященный погибшим во Второй мировой войне водителям.