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Под Киевом загорелся АЗК: у пострадавшего серьезные ожоги

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В Киевской области в с. Тарасовка 1 августа загорелся автозаправочный комплекс, в результате чего пострадал один человек.

Его госпитализировали с серьезными ожогами, сообщили в пресс-службе ГосЧС на Киевщине (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Горело разлитое дизельное топливо на площади 150 м2 и две емкости по 20 м3 каждая с бензином и скрапленным газом, здание охраны и автомобиль Audi", – уточнили спасатели.

Пожар в Тарасовке

Пожар в Тарасовке

ГосЧС в Киевской области

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Пожар в Тарасовке

Пожар в Тарасовке

ГосЧС в Киевской области

Пожар в Тарасовке

Пожар в Тарасовке

ГосЧС в Киевской области

Травмы получил охранник, его госпитализировали в ожоговый центр.

Пожар в Тарасовке

Пожар в Тарасовке

ГосЧС в Киевской области

Как писал OBOZREVATEL, в июне под Киевом в городе Буча 23 июня вспыхнул мощный пожар на территории склада металлоконструкций. Загорелись около 1600 квадратных метров.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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