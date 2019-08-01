Под Киевом загорелся АЗК: у пострадавшего серьезные ожоги

В Киевской области в с. Тарасовка 1 августа загорелся автозаправочный комплекс, в результате чего пострадал один человек.
Его госпитализировали с серьезными ожогами, сообщили в пресс-службе ГосЧС на Киевщине (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).
"Горело разлитое дизельное топливо на площади 150 м2 и две емкости по 20 м3 каждая с бензином и скрапленным газом, здание охраны и автомобиль Audi", – уточнили спасатели.
Пожар в Тарасовке
ГосЧС в Киевской области
Пожар в Тарасовке
ГосЧС в Киевской области
Пожар в Тарасовке
ГосЧС в Киевской области
Травмы получил охранник, его госпитализировали в ожоговый центр.
Пожар в Тарасовке
ГосЧС в Киевской области
Как писал OBOZREVATEL, в июне под Киевом в городе Буча 23 июня вспыхнул мощный пожар на территории склада металлоконструкций. Загорелись около 1600 квадратных метров.
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