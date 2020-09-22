Под Киевом загорелась колония, где содержится около 500 заключенных. Фото

Юрий Сергиенко Кияни 19:57, 22.09.2020 Обновлено: 20:29, 22.09.2020

В Киевской области во вторник, 22 сентября, загорелась Бориспольская исправительная колония №119.

В ней содержится около 500 заключенных, сообщил источник OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Колония расположена в селе Мартусовка. На фото видно, что огнем охвачено одно из тюремных зданий.

Информации о пострадавших в результате пожара пока нет. Также причины возгорания пока неизвестны.

Пожар в Бориспольской исправительной колонии №119.

Отметим, что министр юстиции Денис Малюська в июле заявлял о переносе киевского СИЗО в Бориспольскую исправительную колонию №119. Тогда речь шла о подготовке к тендеру на разработку проектно-сметной документации и дальнейшем тендере на реконструкцию объекта.

Тюрьма расположена в селе Мартусовка.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции Украины за счет проведения "большой распродажи тюрем" планировало провести "большое строительство тюрем". Предполагалось, что все старые исправительные учреждения, вероятно, будут уничтожены.

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