Под Киевом загорелась колония, где содержится около 500 заключенных. Фото
В Киевской области во вторник, 22 сентября, загорелась Бориспольская исправительная колония №119.
В ней содержится около 500 заключенных, сообщил источник OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Колония расположена в селе Мартусовка. На фото видно, что огнем охвачено одно из тюремных зданий.
Информации о пострадавших в результате пожара пока нет. Также причины возгорания пока неизвестны.
Отметим, что министр юстиции Денис Малюська в июле заявлял о переносе киевского СИЗО в Бориспольскую исправительную колонию №119. Тогда речь шла о подготовке к тендеру на разработку проектно-сметной документации и дальнейшем тендере на реконструкцию объекта.
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство юстиции Украины за счет проведения "большой распродажи тюрем" планировало провести "большое строительство тюрем". Предполагалось, что все старые исправительные учреждения, вероятно, будут уничтожены.