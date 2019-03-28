Под Киевом забросали петардами дом Медведчука и оставили нецензурное послание

Вечером 27 марта под Киевом представители Национального Корпуса пикетировали у дома главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Около сотни националистов собрались у особняка, требуя арестовать политика, сообщает Телеграм-канал Национального Корпуса.

Активисты жгли фаеры и забросали дом Медведчука петардами. На воротах усадьбы они написали краской "Медведчук – х*йло".

На месте пикета находились также около сотни полицейских. За забором националистов ожидало большое количество мужчин спортивной внешности.

"За высоким забором мы обнаружили мужественных защитников Медведчука. Сбились в кучу, прикрылись щитами, ждут Нацкорпус и Нацдружину. Ребята, не бойтесь, бить не будем. Нам вас просто жаль. Вместо того, чтобы защищать интересы Украины и ее народа, вы защищаете забор путинского подонка, который продает нашу землю оккупантам", – сообщили в Нацкорпусе.

О столкновениях или драках на пикете не сообщалось.

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука Нацкорпус

Пикет у дома Медведчука РБК-Украина

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Бойко и Медведчук вылетели из аэропорта "Жуляны", нарушая запрет на прямые перелеты. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, кто принял соответствующее решение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет зарегистрировано уголовное производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом в Москву Бойко и Медведчука.

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