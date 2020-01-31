Под Киевом взорвался газ в многоэтажке: есть пострадавший. фото ЧП

В Обухове Киевской области 31 января в результате взрыва газа в многоэтажке травмировался мужчина.

ЧП случилось после обеда в доме по улице Киевской, 166. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

По данным правоохранителей, взорвалась газовая плита в квартире на 8-м этаже. На улицу на значительное расстояние вылетели оконные рамы и осколки стекла. В результате 60-летний хозяин жилья получил ожоги ушей и шеи.

В Обуховской квартире произошел взрыв газа

По данным газовиков, мужчина поставил чайник, вода закипела и закрыла огонь, а через некоторое время, когда он попытался заново зажечь конфорку – газ взорвался.

На месте работали специалисты газовой службы, сотрудники полиции, ГСЧС и медики. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации чрезвычайного происшествия.

Взрыв газа в Обухове kv.npu.gov.ua

Взрыв газа в Обухове kv.npu.gov.ua

Взрыв газа в Обухове poglyad.tv

Взрыв газа в Обухове poglyad.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева, на улице Николая Закревского, 93 а, в ночь на 9 января прогремел взрыв. Неизвестные пытались взорвать банкомат отделения "Ощадбанка" и ограбить его.

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