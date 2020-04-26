Под Киевом взорвали отделение банка: все детали. Фото

Кияни 10:19, 26.04.2020 Обновлено: 12:55, 26.04.2020

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в городе Бровары Киевской области неизвестные подорвали отделение банка ТАС.

Как сообщает dtp.kiev.ua, взрыв прогремел около 4:30 утра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В отделении банка ТАС произошел взрыв

Помещение банка, которое находится на первом этаже многоэтажки, получило достаточно серьезные повреждения.

На месте работают правоохранители, подробности происшествия уточняются.

dtp.kiev.ua
ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта в Броварах прогремел взрыв в отделении "Альфа-Банка". В соцсетях пользователи написали, что это было "похоже на ограбление".

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Кияни

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