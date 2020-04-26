Главная Новости
26 апреля • обновлено в 11:33
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

Под Киевом взорвали отделение банка: все детали. Фото

7.2т
Читать материал на украинском

В ночь на воскресенье, 26 апреля, в городе Бровары Киевской области неизвестные подорвали отделение банка ТАС.

Как сообщает dtp.kiev.ua, взрыв прогремел около 4:30 утра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В отделении банка ТАС произошел взрыв

В отделении банка ТАС произошел взрыв

Помещение банка, которое находится на первом этаже многоэтажки, получило достаточно серьезные повреждения.

На месте работают правоохранители, подробности происшествия уточняются.

Под Киевом взорвали отделение банка: все детали

dtp.kiev.ua

Под Киевом взорвали отделение банка: все детали

ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта в Броварах прогремел взрыв в отделении "Альфа-Банка". В соцсетях пользователи написали, что это было "похоже на ограбление".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Бровары
Теги
полиция банк взрыв
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
8
4
Смешно
10
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
То ли ещё бу-удет, то ли ещё бу-удет, то ли ещё будет ой ой ой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Второй Вилли
Второй Вилли
Кристина Cтефанова, ч0 воешь, ТП?))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Махновщина во всей красе...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Ещё один банк лопнул.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кияни

Коронавирус. Самое важное

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги