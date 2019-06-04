ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Под Киевом вспыхнула птицефабрика: фото и видео масштабного пожара

1.4тЧитать материал на украинском

В Василькове Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвіт" вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщил журналист OBOZREVATEL с места происшествия, ЧП произошло днем 4 июня. Полыхало одно из зданий предприятия. Клубы дыма были видны на расстоянии нескольких километров.

Начальник пресс-службы ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила нашим журналистам, что площадь возгорания составила 15 000 м кв.

Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике

"На месте работает 16 единиц техники, и пребывает еще. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причина пожара на данный момент неизвестны", - отметила она.

Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике

Александр Берднык

Новости
Малышка с мамой погибли на месте: подробности масштабного ДТП под Хмельницким
Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике

Александр Берднык

Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике

Под Киевом вспыхнула птицефабрика: фото и видео масштабного пожара

Новости
Водитель уснул: автобус с украинцами протаранил грузовик в Словакии. Видео ДТП
Под Киевом вспыхнула птицефабрика: фото и видео масштабного пожара

ГСЧС Киевской области

Под Киевом вспыхнула птицефабрика: фото и видео масштабного пожара

ГСЧС Киевской области

Под Киевом вспыхнула птицефабрика: фото и видео масштабного пожара

ГСЧС Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на судостроительном предприятии " Кузня на Рыбальском" произошел пожар. Горело судно, на котором проходили ремонтные работы. Площадь пожара составила 100 м кв.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Темы
ЭксклюзивКриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалпожар
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
куринные воины
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения