Под Киевом вспыхнула птицефабрика: фото и видео масштабного пожара

В Василькове Киевской области на территории птицефабрики "Ясенсвіт" вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщил журналист OBOZREVATEL с места происшествия, ЧП произошло днем 4 июня. Полыхало одно из зданий предприятия. Клубы дыма были видны на расстоянии нескольких километров.

Начальник пресс-службы ГСЧС Киевской области Виктория Рубан сообщила нашим журналистам, что площадь возгорания составила 15 000 м кв.

Пожар на птицефабрике

"На месте работает 16 единиц техники, и пребывает еще. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причина пожара на данный момент неизвестны", - отметила она.

Пожар на птицефабрике

Пожар на птицефабрике Александр Берднык

Пожар на птицефабрике Александр Берднык

Пожар на птицефабрике

ГСЧС Киевской области

ГСЧС Киевской области

ГСЧС Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на судостроительном предприятии " Кузня на Рыбальском" произошел пожар. Горело судно, на котором проходили ремонтные работы. Площадь пожара составила 100 м кв.

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