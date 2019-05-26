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Под Киевом школьник загадочно погиб после выпускного: появились фото

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Под Киевом в Броварах нашли мертвым девятиклассника, которого искали сутки.

Оказалось, 14-летний парень утонул в озере после выпускного. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Подростки праздновали окончание школы и распивали алкогольные напитки у озера в Броварах. Ученик 9-го класса местной школы отошел от компании прогуляться и больше его не видели", - сообщили правоохранители.

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Под Киевом школьник загадочно погиб после выпускного: появились фото

atbrovary.org

Погибший Денис Маляренко

Погибший Денис Маляренко

atbrovary.org

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что четверо подростков отдыхали на берегу озера. Девятиклассник сказал, что пойдет в лес прогуляться и исчез. Парня искали сутки и только прибывшие на место поисков водолазы, смогли обнаружить его тело в озере утром, 25 мая.

Под Киевом школьник загадочно погиб после выпускного: появились фото
Под Киевом школьник загадочно погиб после выпускного: появились фото

Как сообщает atbrovary.org, парня звали Денис Маляренко. Тело нашли в 20-25 метров от берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле с. Бурчак Запорожской области 13-летний школьник во время селфи упал в оросительный канал. Друг бросился к нему на выручку, но в результате оба мальчика утонули.

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