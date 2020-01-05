Под Киевом семья сгорела заживо на даче: фото

В ночь на 5 января под Киевом в селе Раковка сгорел дачный дом, в результате чего погибли трое человек, которые находились внутри.
ЧП произошло на территории кооператива Сады-2. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Вызов спасателям в городе Вышгород поступил в 00:14. По прибытию пожарные установили, что горит кровля и второй этаж дачного дома на площади 56 кв. м.
Под Киевом семья сгорела заживо на даче (иллюстрация)
liga.net
В 1:54 пожар удалось локализовать, а уже в 02:40 ликвидировать. Во время ликвидации в помещении дома нашли тела трех погибших 1937, 1960 и 1968 годов рождения.
На место прибыла также следственно-оперативная группа. Причина возгорания пока неизвестна.
Под Киевом семья сгорела заживо на даче
Пресс-служба ГСЧС
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате мощного пожара в Подольском районе Киева на улице Апрельской, 6, два человека погибло и еще 19 были эвакуированы.
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